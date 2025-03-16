Міноборони затвердило перелік захворювань, за якими особа може бути визнана придатною або непридатною до військової служби, передає 24 Канал.

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З якими хворобами можуть забрати до війська

Військовозобов'язаних можуть визнати повністю придатними до військової служби навіть, якщо вони мають:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різної локалізації;

хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

ВІЛ-асоційовані захворювання та безсимптомне носійство ВІЛ;

новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після специфічного лікування; захворювання крові, що прогресують повільно або не прогресують;

захворювання ендокринної системи, розлади харчування, обміну речовин з незначними порушеннями; невротичні легкі психічні розлади в період одужання;

запальні захворювання центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

гіпертонія першої стадії;

захворювання печінки з незначними порушеннями функції;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функції;

остеоартроз та інші захворювання суглобів з незначною дисфункцією;

Військовозобов'язані можуть бути визнані придатними для служби у тилу, якщо в них є:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

хронічний вірусний гепатит з помірним порушенням функції;

ВІЛ-асоційовані захворювання з імунною субкомпенсацією;

рак нижньої губи, рак шкіри; стан після радикального хірургічного лікування первинної пухлини;

доброякісні пухлини з помірним порушенням функції;

хвороби крові, що повільно прогресують з помірним порушенням функції та частими загостреннями тощо.

Нагадаємо, що за підсумками ВЛК чоловіки можуть бути визнані повністю придатними до служби, придатними для служби у тилу, придатними для виконання конкретних завдань. Також вони можуть бути визнані тимчасово непридатними (потребують лікування, відпустки або звільнення), непридатними з переоглядом через 6−12 місяців, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.