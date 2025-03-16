Однак, є й такі, хто може поповнити лави українських захисників. Чи можуть призвати студента без відстрочки та кому вона доступна – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Новини до теми Чи можуть мобілізувати студента в Україні

Кого зі студентів можуть мобілізувати

Згідно із законодавством, право на відстрочку мають студенти, які вперше вчаться на бакалавра чи здобувають ступінь магістра. Мобілізації також не підлягають:

студенти професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою;

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Однак, є 3 категорії здобувачів освіти, яких можуть призвати під час воєнного стану. Зокрема, відстрочку від мобілізації не можуть отримати студенти, які здобувають другу або третю вищу освіти, а також ті, хто вдруге чи втретє навчається на аспірантурі.

Мобілізації підлягають і студенти, які навчаються на заочній формі. А також ті, хто здобуває освіту за рівнем, що є нижчим за попередній.

Зазначимо, що студенти, які мають право на відстрочку під час загальної мобілізації в Україні, повинні документально оформити її. Для цього необхідна довідка з навчального закладу, що матиме гербову печатку та буде виданою для конкретного ТЦК і СП. У ній також має бути зазначено, що студент навчається за денною формою, та прописано дату завершення навчання.

Втім, якщо студент, який має право на відстрочку, не оформить її, йому можуть видати повістку та мобілізувати.