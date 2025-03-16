Однако, есть и такие, кто может пополнить ряды украинских защитников. Могут ли призвать студента без отсрочки и кому она доступна – читайте в материале 24 Канала.

Новости к теме Могут ли мобилизовать студента в Украине

Кого из студентов могут мобилизовать

Согласно законодательству, право на отсрочку имеют студенты, которые впервые учатся на бакалавра или получают степень магистра. Мобилизации также не подлежат:

студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, аспиранты, которые учатся по дневной или дуальной форме;

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Однако, есть 3 категории соискателей образования, которых могут призвать во время военного положения. В частности, отсрочку от мобилизации не могут получить студенты, которые получают второе или третье высшее образования, а также те, кто второй или третий раз учится на аспирантуре.

Мобилизации подлежат и студенты, которые учатся на заочной форме. А также те, кто получает образование по уровню, что ниже предыдущего.

Отметим, что студенты, которые имеют право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, должны документально оформить ее. Для этого необходима справка из учебного заведения, что будет иметь гербовую печать и будет выдана для конкретного ТЦК и СП. В ней также должно быть указано, что студент учится на дневной форме, и прописана дата завершения обучения.

Впрочем, если студент, который имеет право на отсрочку, не оформит ее, ему могут выдать повестку и мобилизовать.