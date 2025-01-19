Также некоторые студенты могут выезжать за пределы Украины, если они выполняют условия пересечения границы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Каких студентов не могут мобилизовать

Согласно новому закону, право на отсрочку имеют соискатели образования, которые получают высший за предварительно полученный уровень. Это касается студентов, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра".

В таком случае мобилизовать не могут:

студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, аспиранты (бюджет или контракт), которые учатся по дневной или дуальной форме .

. докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Стоит отметить! Получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку. Также такое право теряют студенты, которые получают вторую или третью аспирантуру.

Что нужно студенту, чтобы получить отсрочку

Справку об обучении, которая дает право на отсрочку, можно получить в своем учебном заведении. Она должна иметь гербовую печать и быть выданной специально для конкретного ТЦК и СП. В справке должно быть указано, что студент учится на дневной форме и прописана дата завершения обучения.

Уже в ТЦК согласно этой справке студенту могут оформить отсрочку. Для этого понадобятся и дополнительные документы, например паспорта и идентификационного кода.

Решение о предоставлении отсрочки соискателю образования нужно хранить и показывать по требованию работников ТЦК в будущем. Иногда также могут быть проверены основания для продления отсрочки.

Важно! Студенты и выпускники медицинских и фармацевтических специальностей (мужчины и женщины) являются военнообязанными. Поэтому они должны стать на воинский учет. Однако женщин могут мобилизовать только по собственному желанию.

Что нужно знать о выезде студентов за границу

Студенты, которые имеют отсрочку во время военного положения могут выезжать за границу. Для этого надо:

иметь возраст от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической стабильности сроком на один семестр;

получать образование на дневной форме обучения;

учиться на бакалавра любой специальности или на магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Документы, которые понадобятся соискателю образования для выезда за границу:

е-билет студента;

заверенная копия договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от ТЦК;

справка от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

Каких студентов могут призвать

Некоторые студенты не имеют права на отсрочку, а потому могут быть мобилизованы. Это:

студенты, которые учатся заочно;

мужчины, кто получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получают любое образование по уровню, ниже уже имеющегося.

Также стоит добавить, что если студент не подтвердит свое право на отсрочку в связи с обучением, ему могут выдать повестку. Зато если студент добровольно соглашается пойти в армию, то его мобилизация будет законной.

Напомним, с 2025 года в вузах введут базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Студентов будут привлекать к учениям с сентября. БОВП состоит из теоретического и практического курсов. Теоретический курс обязателен для всех студентов, а практический будут проходить только мужчины, которые пригодны к службе.