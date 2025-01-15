Планируется ли мобилизация 18-летних в Украине – рассказывает 24 Канал. Стоит отметить, что последний раз Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в ноябре 2024 года: они официально продлятся до 8 февраля 2025 года.

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Планируется ли снижение призывного возраста в Украине

На днях советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что проблема с мобилизацией в Украине и с количеством мобилизованных граждан развивалась с течением времени.

По его словам, Украине придется принять самостоятельное решение о том, необходимо или нет снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Это острая проблема, и это то, что Украине придется решать, даже если мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им боеприпасы, в которых они нуждаются,

– сказал Салливан.

Он отметил, что это суверенное решение, которое Украина должна принять сама, одновременно Соединенные Штаты уже неоднократно подчеркивали, что вопрос человеческих ресурсов важен.

На призывы к снижению мобилизационного возраста отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что перед увеличением численности армии необходимо обеспечить техникой и вооружением имеющиеся подразделения.

Я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно. Но у нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности, технике,

– сказал Зеленский.

По его словам, поддержка союзников должна быть направлена не только на увеличение численности украинской армии, но и на ее техническую модернизацию прежде всего.

К слову, ранее будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Украине стоит снизить призывной возраст до 18 лет для решения проблем на фронте. Он добавил, что таким образом Украина могла бы привлечь сотни тысяч новых солдат в армию.