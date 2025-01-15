Чи планується мобілізація 18-річних в Україні – розповідає 24 Канал. Варто зазначити, що востаннє Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію у листопаді 2024 року: вони офіційно триватимуть до 8 лютого 2025 року.

Читайте також Мобілізація в Україні у 2025 році: скільки ще триватиме та коли закінчиться

Чи планується зниження призовного віку в Україні

Днями радник із нацбезпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що проблема з мобілізацією в Україні та з кількістю мобілізованих громадян розвивалася з плином часу.

За його словами, Україні доведеться ухвалити самостійне рішення про те, необхідно чи ні знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

Це гостра проблема, і це те, що Україні доведеться вирішувати, навіть якщо ми зробимо все можливе, щоб надати їм боєприпаси, яких вони потребують,

– сказав Салліван.

Він наголосив, що це суверенне рішення, яке Україна має ухвалити сама, водночас Сполучені Штати вже неодноразово наголошували, що питання людських ресурсів важливе.

На заклики до зниження мобілізаційного віку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що перед збільшенням чисельності армії необхідно забезпечити технікою та озброєнням наявні підрозділи.

Я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно. Але у нас більше ніж 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки,

– сказав Зеленський.

За його словами, підтримка союзників має бути спрямована не тільки на збільшення чисельності української армії, а й на її технічну модернізацію насамперед.

До слова, раніше майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні варто знизити призовний вік до 18 років для вирішення проблем на фронті. Він додав, що таким чином Україна могла б залучити сотні тисяч нових солдатів до війська.