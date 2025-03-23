Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документ, принятый Государственной службой по этнополитике и свободе совести Украины.

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Кому из священнослужителей могут дать бронирование

В документе был определен перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время.

Среди них выделили священнослужителей:

которые являются руководителями религиозных организаций, и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований; которые работают в религиозных организациях на условиях трудового договора в количестве, что является необходимым для обеспечения надлежащей деятельности религиозных организаций.

Рассмотрение вопроса о бронирования военнообязанных священнослужителей происходит с учетом заполнения штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службе Украины в соответствии с распределением квот конфессионального представительства военных капелланов.

В перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время, входят:

священнослужитель – руководитель религиозного центра , религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности;

, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности; священнослужитель – заместитель руководителя религиозного центра , религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации;

, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации; священнослужитель – руководитель религиозной общины , монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;

, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности; священнослужитель – работник религиозного центра, управления, общины, монастыря, братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации.

Какие критерии признания религиозных организаций критически важными

Религиозная организация признается критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, если она одновременно соответствует следующим критериям: