Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документ, принятый Государственной службой по этнополитике и свободе совести Украины.
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Кому из священнослужителей могут дать бронирование
В документе был определен перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время.
Среди них выделили священнослужителей:
- которые являются руководителями религиозных организаций, и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
- которые работают в религиозных организациях на условиях трудового договора в количестве, что является необходимым для обеспечения надлежащей деятельности религиозных организаций.
Рассмотрение вопроса о бронирования военнообязанных священнослужителей происходит с учетом заполнения штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службе Украины в соответствии с распределением квот конфессионального представительства военных капелланов.
В перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время, входят:
- священнослужитель – руководитель религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности;
- священнослужитель – заместитель руководителя религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации;
- священнослужитель – руководитель религиозной общины, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;
- священнослужитель – работник религиозного центра, управления, общины, монастыря, братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации.
Какие критерии признания религиозных организаций критически важными
Религиозная организация признается критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, если она одновременно соответствует следующим критериям:
- в Едином госреестре содержатся сведения об идентификационном коде юридического лица;
- запись о государственной регистрации создания юридического лица внесена в Единый госреестр юрлиц не позднее 26 декабря 2024 года;
- религиозная организация не включена в перечень религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена;
- религиозная организация не расположена на временно оккупированной территории Украины;
- устав (положение) религиозной организации не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации;
- религиозная организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;
- религиозная организация подала отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации за предыдущий базовый отчетный (налоговый) период.