Чому українців оголошують у розшук – повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

До теми Є дві категорії: кого можуть мобілізувати після 60 років

Кого можуть оголосити у розшук

Станом на січень 2025 року в Україні понад пів мільйона чоловіків віком від 18 до 60 років оголошені у розшук, ініційований ТЦК та СП. Мовиться не про кримінальний розшук, а адміністративний. Згідно з ним, працівники поліції зобов'язані затримати військовозобов'язаного, який порушив правила військового обліку.

Головною метою оголошення у розшук є доставлення військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Там складають акт адміністративного правопорушення та винесення постанови про накладання штрафу (від 17 000 до 25 500 гривень).

Так, головними причинами, чому чоловіків оголошують у розшук, є:

громадянин України не перебуває на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;

чоловік не перебуває на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;

чоловік ігнорує виклик за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

чоловік ігнорує проходження військово-лікарської комісії;

військовозобов'язаний не уточнив військово-облікові дані;

ухилення від військового обліку;

ухилення від призову на військову службу;

ухилення від взяття на облік військовозобов'язаних осіб.

Після виявлення порушення працівники ТЦК та СП звертаються до поліції з повідомлення про розшук та затримання порушника правил військового обліку з метою притягнення до адміністративної відповідальності. Відомості про фіксацію такого правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Також в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку".

Українців можуть зняти з розшуку лише після призначення штрафу за порушення обліку та винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Винесення такої постанови відбувається за особистої присутності та участі у справі військовозобов'язаного. Дистанційно зняти розшук без адміністративної відповідальності не можливо.