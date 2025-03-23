Почему украинцев объявляют в розыск – сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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Кого могут объявить в розыск

По состоянию на январь 2025 года в Украине более полумиллиона мужчин в возрасте от 18 до 60 лет объявлены в розыск, инициированный ТЦК и СП. Речь идет не об уголовном розыске, а административном. Согласно ему, работники полиции обязаны задержать военнообязанного, который нарушил правила воинского учета.

Главной целью объявления в розыск является доставка военнообязанного в ТЦК и СП. Там составляют акт административного правонарушения и вынесения постановления о наложении штрафа (от 17 000 до 25 500 гривен).

Так, главными причинами, почему мужчин объявляют в розыск, являются:

гражданин Украины не состоит на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

мужчина не состоит на воинском учете на предприятии или месте учебы;

мужчина игнорирует вызов по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;

мужчина игнорирует прохождение военно-врачебной комиссии;

военнообязанный не уточнил военно-учетные данные;

уклонение от воинского учета;

уклонение от призыва на военную службу;

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

После выявления нарушения работники ТЦК и СП обращаются в полицию с сообщением о розыске и задержании нарушителя правил воинского учета с целью привлечения к административной ответственности. Сведения о фиксации такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных. Также в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил воинского учета".

Украинцев могут снять с розыска только после назначения штрафа за нарушение учета и вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Вынесение такого постановления происходит при личном присутствии и участии в деле военнообязанного. Дистанционно снять розыск без административной ответственности невозможно.