Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Читайте также Как проверить, подали ли вас в розыск как уклониста

Апелляционные суды учитывают данные "Укрпочты"

Несмотря на то, что правительство выделило средства на печать и рассылку повесток через "Укрпочту", часть отправлений не доходит до адресатов. Как свидетельствует судебная практика, причиной этого не всегда являются сами военнообязанные, которые уклоняются от призыва.

С осени 2024 года в Украине массово формируют и присылают повестки, которые приходят украинцам на адрес, указанный в реестрах. До конца прошлого года власти планировали разослать 900 тысяч таких оповещений.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский ранее объяснял, что точность доставки напрямую зависит от качества адресных данных в системах Резерв+ и Оберег. К примеру, отправлять повестки на временно оккупированные территории сейчас физически невозможно.

Так, Восьмой апелляционный административный суд установил, что повестка, отправленная через "Укрпочту", была возвращена из-за "отсутствия адресата по указанному адресу" 15 октября 2024 года, тогда как ТЦК вызвали мужчину на 14 октября. Таким образом, повестка вернулась в ТЦК уже после установленной даты, а суд в постановлении от 18 февраля 2025 года признал, что военнообязанный не был надлежащим образом оповещен.

Похожую ситуацию рассмотрел Третий апелляционный административный суд. Он установил, что повестка не была получена из-за закрытия отделения "Укрпочты" в день прибытия документа. Поскольку доказательств осведомленности мужчины о повестке не предоставили, суд пришел к выводу, что процедура оповещения была нарушена.

В обоих случаях суды отменили штрафы, наложенные ТЦК, ведь нарушение процедуры оповещения делало невозможным наказание военнообязанных. К тому же, оба мужчины не подлежали мобилизации: один имел отсрочку, другой – пожизненную инвалидность с 2014 года.