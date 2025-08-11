Поэтому граждане, подлежащих призыву на службу, получают повестки не только лично, но и письмом по почте с уведомлением о вручении. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в сентябре: кого призовут в первую очередь и куда отправят служить

Какую повестку могут вручить военнообязанному?

Во время военного положения военнообязанным гражданам могут вручить повестку для уточнения данных, для прохождения ВВК или боевую повестку.

Повестки об уточнении данных, согласно постановлению Кабмина №560, могут присылать Укрпочтой заказным письмом с уведомлением о получении. Зато повестку на прохождение ВВК могут вручать ТЦК или же граждане могут сгенерировать направление на комиссию онлайн через приложение "Резерв+".

Заметим, что повестка, которая отправляется по почте, генерируется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Там собирают данные из государственных реестров и формируют личное дело, к которому добавляется информация после прохождения ВВК и контакты, которые обновляет военнообязанный.

Повестка генерируется, используя данные из реестра "Оберег" и направляется по почте по указанному лицом адресу. В Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации указано, что надлежащим подтверждением оповещения является:

день получения повестки лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу, указанной в реестре "Оберег";

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства.

Стоит отметить, что в случае отказа от получения повестки на уточнение данных или прохождения ВВК, предусматривается штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Тогда как за игнорирование полученной по почте боевой повестки или невыполнение требований о прибытии для отправки к месту прохождения службы в определенное в повестке время и место, военнообязанные и резервисты несут ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.