Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине обновили порядок вручения повесток военнообязанным и резервистам.

В Украине обновили порядок вручения повесток

Постановление Кабмина №1487 с изменениями от 31 июля четко определяет, кто может это делать и в каких случаях.

Теперь вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций или военных администраций в пределах их территории;

государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

районные (городские) территориальные центры комплектования;

представители подразделений разведки или СБУ, но только тем, кто находится у них на воинском учете, и на всей территории Украины.

Кроме того, согласно постановлению №560, для оповещения на улицах формируют специальные группы, в которые входят представители ТЦК или местной власти вместе с полицией. Они действуют по распоряжению руководителя соответствующей областной или городской администрации.

Повестки во время таких мероприятий вручает уполномоченное лицо из состава группы оповещения. Если среди них есть представитель районного или городского ТЦК, именно он и передает документ. Все процессы обязательно фиксируют на видео специальными средствами – простая запись на телефон не считается официальной видеофиксацией.

В то же время любой гражданин может осуществлять видеосъемку, если считает, что во время вручения повестки должностные лица нарушают закон.