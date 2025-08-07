Об этом в четверг, 7 августа, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Почему сотрудники ТЦК будут носить бодикамеры?

По словам Шмыгаля, нововведение позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

К слову, в настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, однако работа по закупке дополнительных средств продолжается.

Напомним, накануне уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявила, что служащих ТЦК и СП нужно убрать с улиц. По ее мнению, они не обучены общаться с гражданскими. Вместо этого оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция.

Кроме того, правозащитница получает большое количество обращений о том, что мужчины просто исчезают с улиц, поскольку в настоящее время в Украине не определено, как нужно фиксировать задержание и доставку человека в ТЦК.