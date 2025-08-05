Можно ли снимать на видео проверку военно-учетных документов представителями ТЦК, в интервью "УНИАН" объяснила юрист ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Козян, передает 24 Канал.

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Можно ли снимать полицию и работников ТЦК на видео?

По словам специалиста, украинцы имеют право снимать на видео военных, сотрудников ТЦК и полиции, если съемка происходит в публичном месте – например, на улице, в помещении ТЦК, ЦНАП, в транспорте и тому подобное.

Козян уточнила, что правоохранители и работники ТЦК – это публичные служащие, которые действуют от имени государства, поэтому граждане имеют право фиксировать их действия.

В то же время юрист отметила, что съемка разрешена, если она не препятствует выполнению служебных обязанностей, а также не нарушает режимную или государственную тайну. Например, снимать военных в Украине в боевых частях или на военных объектах запрещено.

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