Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК и СП.

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Что заявили в Тернопольском ТЦК о блокировании авто в Ровно?

Инцидент произошел около 19:00 на объездной дороге в Ровно. По данным ТЦК, два гражданских авто прижали к обочине и заблокировали транспорт военнослужащих, который доставлял военнообязанного в центр подготовки подразделений.

Во время съезда на обочину авто военнослужащих Кременецкого ТЦК попало в ДТП с одной из машин нарушителей.

Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку 6 гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им,

– заявили в Тернопольском областном ТЦК.

По состоянию на 21:30 на месте работала полиция и представители Военной службы правопорядка. Военнослужащий и военнообязанный доставлены в органы здравоохранения.

Сейчас полиция проводит соответствующие мероприятия в отношении лиц, которые препятствовали деятельности представителей Кременецкого ТЦК и СП. В областном территориальном центре отметили, что она была законной.

Правоохранители должны дать надлежащую правовую оценку действиям граждан.

Важно! В ТЦК также подчеркнули, что за препятствование законной деятельности ВСУ грозит до 8 лет тюрьмы, а в случае наступления тяжких последствий – до 15.