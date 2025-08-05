Чи можна знімати на відео перевірку військово-облікових документів представниками ТЦК, в інтерв'ю "УНІАН" пояснила юристка ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Козян, передає 24 Канал.

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Чи можна знімати поліцію і працівників ТЦК на відео?

За словами фахівчині, українці мають право знімати на відео військових, співробітників ТЦК і поліції, якщо зйомка відбувається в публічному місці – наприклад, на вулиці, у приміщенні ТЦК, ЦНАПу, у транспорті тощо.

Козян уточнила, що правоохоронці та працівники ТЦК – це публічні службовці, які діють від імені держави, тому громадяни мають право фіксувати їхні дії.

Водночас юристка наголосила, що зйомка дозволена, якщо вона не перешкоджає виконанню службових обов'язків, а також не порушує режимну або державну таємницю. Наприклад, знімати військових в Україні в бойових частинах або на військових об'єктах заборонено.

Раніше у мережі поширили інформацію, що нібито громадяни 7 серпня масово втратять відстрочки від мобілізації. Адвокат пояснив, чи це справді так.