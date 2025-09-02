Что известно о сервисе "Стоп давление"?

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает 24 Канал. Сайт работает в тестовом режиме уже две недели. Его главная цель – обеспечить быстрый диалог бизнеса с прокуратурой и минимизировать любые проявления давления.

"Цель проста и актуальна – упростить жизнь бизнеса и исключить давление. Иметь постоянную оперативную коммуникацию. Потому что я уверен, что именно отсутствие диалога приводит ко всем проблемам", – отметил Кравченко.

Как работает сервис?

Доступ к системе осуществляется через приложение "Дія", что гарантирует безопасную идентификацию пользователей.

Бизнес может подавать сообщения о давлении онлайн.

Обращение автоматически регистрируется без задержек.

Пользователь получает возможность отслеживать ход его рассмотрения через специальный дашборд.

Важно! Среди действий, на которые можно жаловаться: обыски без решения суда или видеофиксации, безосновательное изъятие имущества и документов, блокирование работы предприятия, психологическое давление, чрезмерные вызовы на допросы, предложения "решить вопрос" вне закона.

Кравченко отметил, что прокуратура гарантирует защиту для честного бизнеса, но одновременно будет придерживаться принципа "нулевой толерантности" в отношении нарушителей закона и участников коррупционных схем.

