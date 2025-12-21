Какой бизнес и где чаще всего закрывался в Украине в 2025 году?

Известно, что в этом году в Украине закрылось 11 223 компаний, а больше всего закрытий произошло в сентябре, когда прекратили работу почти 1 500 предприятий, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Кроме того, треть компаний, которые закрылись, пришлись на Киев, а еще Львовскую и Днепропетровскую области. И наиболее уязвимыми по прекращению деятельности стали общественные организации.

В Киеве свернулось 1 289 компаний, или 12% от общего количества, на Днепропетровщине – 824, а на Львовщине – 772. Кроме того, довольно высокие показатели по закрытию компаний в Одесской (738) и Киевской (589) областях.

Зато среди предприятий, которые дольше держались, есть такие, связанные со сферой образования, здравоохранения и ветеринарной деятельности.

Если посмотреть на среднюю продолжительность жизни бизнеса по форме собственности, то дольше всего работают акционерные общества – средний возраст компаний, которые закрылись в этом году, у них составил 28 лет и 7 месяцев.

Немного меньшие показатели имеют органы местного самоуправления – 27 лет и 10 месяцев, а также государственные предприятия – 26 лет и 7 месяцев.

Короче всего существуют благотворительные организации – в среднем 5 лет. Далее следуют обслуживающие кооперативы – 7 лет и 5 месяцев, и общество с ограниченной ответственностью (ООО) – около 8,5 лет.

В каком сейчас состоянии украинский бизнес?

В ноябре украинский бизнес оценил сдержанно экономическую деятельность, свидетельствуют данные НБУ. Дело в том, что в результате интенсивных обстрелов критической инфраструктуры и, соответственно, перебои со светом, а также рост стоимости сырья и оплаты труда повлияли на активность бизнеса.

Таким образом индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре составил 49,4 по сравнению с 50,3 в октябре этого же года. Например, в ноябре 2024 года он был на уровне 47,2.

Несмотря на спад уровня индекса, положительными факторами для предприятий до сих пор остаются рост потребительского спроса, бюджетное финансирование инфраструктуры и строительства дорог, замедление инфляции.

Интересно! Предприятия в сфере торговли положительно оценили 9 месяц подряд экономические результаты. А предприятия строительства оценили результаты своей текущей деятельности на уровне предыдущего месяца.

