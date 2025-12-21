Який бізнес і де найчастіше закривався в Україні у 2025 році?

Відомо, що цьогоріч в Україні закрилося 11 223 компаній, а найбільше закриттів відбулося у вересні, коли припинили роботу майже 1 500 підприємств, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Читайте також Бізнес у більшості не очікує позитивного ефекту від "тисячі Зеленського" – дослідження

Крім того, третина компаній, які закрилися, припали на Київ, а ще Львівську та Дніпропетровську області. І найбільш вразливими щодо припинення діяльності стали громадські організації.

У Києві згорнулося 1 289 компаній, або 12% від загальної кількості, на Дніпропетровщині – 824, а на Львівщині – 772. Крім того, доволі високі показники щодо закриття компаній на Одещині (738) та Київщина (589).

Натомість серед підприємств, які надовше трималися, є такі, що пов'язані зі сферою освіти, охорони здоров'я та ветеринарної діяльності.

Якщо подивитися на середню тривалість життя бізнесу за формою власності, то найдовше працюють акціонерні товариства – середній вік компаній, які закрилися цього року, у них становив 28 років і 7 місяців.

Трохи менші показники мають органи місцевого самоврядування – 27 років і 10 місяців, а також державні підприємства – 26 років і 7 місяців.

Найкоротше існують благодійні організації – в середньому 5 років. Далі йдуть обслуговуючі кооперативи – 7 років і 5 місяців, та товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – близько 8,5 років.

У якому зараз стані український бізнес?

У листопаді український бізнес оцінив стримано економічну діяльність, свідчать дані НБУ. Річ у тім, що внаслідок інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури й, відповідно, перебої зі світлом, а також зростання вартості сировини та оплати праці вплинули на активність бізнесу.

Таким чином індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді склав 49,4 порівняно з 50,3 у жовтні цього ж року. Наприклад у листопаді 2024 року він був на рівні 47,2.

Попри спад рівня індексу, позитивними чинниками для підприємств досі залишаються ріст споживчого попиту, бюджетне фінансування інфраструктури та будівництв доріг, сповільнення інфляції.

Цікаво! Підприємства у сфері торгівлі позитивно оцінили 9 місяць поспіль економічні результати. А підприємства будівництва оцінили результати своєї поточної діяльності на рівні попереднього місяця.

Який ефект від "тисячі Зеленського" для бізнесу?