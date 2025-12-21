Які очікування бізнесу щодо "тисячі Зеленського"?

1 000 гривень узимку мають отримати понад 17 мільйонів осіб, пише 24 Канал з посиланням на ІЕД.

Дизайн цієї програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі (3,3% позитивних очікувань), ані на мікропідприємства (3,2%). Тож це не є інструментом підтримки цих сегментів,
– зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Для середніх та великих підприємств цей показник становить 19,5% і 18% відповідно.

Якщо аналізувати галузі, то позитивного впливу найбільше очікують:

  • поліграфічна галузь;
  • харчова промисловість;
  • сфера виробництва будматеріалів.

У яких магазинах можна використати "тисячу Зеленського"?

З 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити ще у 5 мережах магазинів та маркетплейсі:

  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • "Сімі23";
  • MAUDAU.

Нагадаємо, що з 11 грудня гроші також витратити в таких супермаркетах:

  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?

  • Зимову "тисячу Зеленського" можна витратити на ліки, поштові та комунальні послуги, друковану та харчову продукцію, або на благодійні внески. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року.

  • Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

  • "Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.

  • Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.