Які очікування бізнесу щодо "тисячі Зеленського"?

1 000 гривень узимку мають отримати понад 17 мільйонів осіб, пише 24 Канал з посиланням на ІЕД.

Дизайн цієї програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі (3,3% позитивних очікувань), ані на мікропідприємства (3,2%). Тож це не є інструментом підтримки цих сегментів,

– зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Для середніх та великих підприємств цей показник становить 19,5% і 18% відповідно.

Якщо аналізувати галузі, то позитивного впливу найбільше очікують:

поліграфічна галузь;

харчова промисловість;

сфера виробництва будматеріалів.

У яких магазинах можна використати "тисячу Зеленського"?

З 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити ще у 5 мережах магазинів та маркетплейсі:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сімі23";

MAUDAU.

Нагадаємо, що з 11 грудня гроші також витратити в таких супермаркетах:

"Сільпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?