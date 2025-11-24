Однак на будь-який збір задонатити не можна. Як передати "зимову підтримку" Силам оборони – розповість 24 Канал.

Куди задонатити "тисячу Зеленського"?

Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.

Благодійний фонд "Спільнота Стерненка", який займається забезпеченням наших військових безпілотниками, зокрема FPV-дронами, є у переліку фондів, в які можна задонатити 1 000 гривень від держави. Сергій Стерненко закликає донатити на поточний RUSORIZ – постійний збір на дрони для ліквідації окупантів.

Ще один збір – "Вартові Хартії: Майстерня БПЛА" для бригади НГУ "Хартія". Ціль збору – 10 мільйонів гривень.

У розділі monobank "Благодійність" також є збір на потреби 3-ї окремої штурмової бригади. Збір на потреби підрозділу на 30 мільйонів гривень.

Ще один збір "Котики Азову" для 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов".



Якщо ви хочете підтримати захисників неба – можете задонатити на засоби для збиття ворожих дронів "Дронопад" від фонду "Повернись живим".

Патронатна служба "Янголи" збирає 33 мільйони гривень на лікування та реабілітацію поранених військових з 3-ї ОШБр та інших підрозділів.

І це тільки найпопулярніші збори! Загалом доступні кілька сотень фондів, які ведуть збори на різні потреби – дрони для війська, пікапи для воїнів та інше обладнання, реабілітація поранених, допомога постраждалим від війни, допомога притулкам, хворим дітям і багато іншого.

Як задонатити "тисячу Зеленського" на Фонд24?

Серед фондів, куди можна скерувати 1 000 гривень від держави є також Благодійний Фонд24 – фонд 24 Каналу, який допомагає Силам оборони з 2014 року.

Для того, щоб скерувати кошти на збори Фонду24, потрібно знайти його у розділі "Благодійність" і обрати збір, який хочете підтримати.



Коли можна отримати "тисячу Зеленського"?