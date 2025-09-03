Нові правила від Кабміну?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінекономіки. 13 серпня Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням Мінекономіки.

Нововведення має зберегти кадровий потенціал підприємств, які працюють у зонах бойових дій, і водночас забезпечити потреби оборони.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів наголосив, що новий механізм дозволяє зберегти робочі місця та гарантувати армії необхідні ресурси.

Як працює 100% бронювання?

Раніше підприємства могли бронювати лише 50% військовозобов'язаних співробітників. Тепер на прифронтових територіях цей показник подвоєний.

Варто знати! Щоб скористатися механізмом, компанія подає звернення до обласної військової адміністрації. Після перевірки та схвалення через портал Дія підприємство може внести всіх працівників для бронювання.

Хто стоїть за послугою?

Механізм реалізовано спільно Міністерством економіки, Мінцифрою та Міноборони. Його запуск став можливим завдяки проєкту підтримки Дія, який реалізує ПРООН за підтримки Швеції.

Рішення уряду зміцнює бізнес у прифронтових регіонах, забезпечує збереження кадрів і одночасно підтримує обороноздатність країни.

Що відомо про механізм бронювання в Україні?

Чоловіків, які не перебувають на обліку в ТЦК або перебувають в розшуку, дозволять бронювати на критично важливих підприємствах на 45 днів. Відповідний законопроєкт ухвалила Рада в першому читанні.

До слова, ФОПи не можуть отримати бронювання, адже не ведуть військовий облік, але в парламенті розглядаються законопроєкти для змін цієї ситуації.

Довідково. В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада 2025 року, з винятками для 12 категорій, які не підлягають мобілізації. Серед них: заброньовані працівники, багатодітні батьки, особи з інвалідністю, батьки-одинаки, опікуни, піклувальники дітей з інвалідністю та особи, що доглядають за родичами з інвалідністю.