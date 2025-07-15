Хто з ФОП підлягає бронюванню?

Проте для частини підприємців доступні можливості "економічного бронювання", якщо вони відповідають певним критеріям. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Важливо. ФОП сам по собі не може забронювати себе або співробітників – це право мають лише юридичні особи, які ведуть військовий облік. Водночас у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, що передбачають економічне бронювання також для ФОП – за умови високих доходів або активності у критичних сферах.

Чи може ФОП отримати відстрочку

Згідно з постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 та Законом "Про мобілізаційну підготовку", бронювання можливе лише для працівників юридичних осіб – підприємств, організацій, державних установ, які ведуть персональний військовий облік.

ФОП офіційно до цього переліку не входять. Це означає, що вони не ведуть облік військовозобов’язаних, не отримують відтермінування і не можуть заявити бронювання ні щодо себе, ні щодо найманих працівників.

Відтак, право на бронювання наразі мають лише ті, хто працює на підприємствах або держструктурах, критично важливих для економіки чи оборони. ФОП залишається поза межами бронювання – доки не будуть внесені зміни до законодавства .

Хто і як може отримати "економічне бронювання"?

У парламенті розглядають кілька законопроєктів (№ 11331, 11331‑2, 11332 та ін.), які пропонують нові умови: Зокрема, пропонують, що ФОП зможе претендувати на бронювання (себе або працівників), якщо:

задекларував дохід не менше 61 200 гривень на місяць (трикратний розмір збору, орієнтовно 20 400 гривень)

підтвердив діяльність у попередньому році;

був зареєстрований не менше шести місяців до введення закону (за деякими проєктами);

не має боргів із зарплати, податків чи ЄСВ.

Законопроєкти передбачають, що бронювання надаватиметься після сплати відповідного збору й встановлення Кабміном порядку для ФОП.

Чи реальні майбутні зміни?

Законодавство ще не ухвалено, але ініціативи спрямовані на вирівнювання прав ФОП із можливостями працівників. Якщо законопроєкти підтримають, вже найближчими місяцями в Україні можуть запровадити "економічне бронювання".

Наразі ж традиційне бронювання доступне лише юридичним особам, які ведуть військовий облік, а ФОПи формально не підпадають під цю категорію.