ФОП у ЗСУ не платитимуть податки?

Відповідні зміни набули чинності згідно із Законом №4505-ІХ. Про це повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал.

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Які податки не потрібно сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

військовий збір;

ЄСВ (єдиний соціальний внесок) – якщо у ФОП немає найманих працівників.

Як це працює на практиці?

Звільнення від податків застосовується автоматично на підставі даних із Єдиного державного реєстру призовників. Воно починає діяти з першого числа місяця мобілізації або підписання контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Зауважте. Якщо інформація про мобілізацію вже є в Реєстрі – нічого подавати не потрібно. Якщо її немає – ФОП може самостійно надати підтверджуючі документи в податкову.

Що ще важливо знати?

ДПС не нараховуватиме авансові платежі з єдиного податку та військового збору під час служби. Якщо їх уже нарахували – суми буде анульовано.

Якщо ФОП був виключений із реєстру платників єдиного податку через несплату – його відновлять автоматично.

Якщо у ФОП є працівники, він може уповноважити іншу особу для виплати зарплат. У цьому випадку сплатити ЄСВ можна протягом 180 днів після демобілізації – без штрафів.

Важливо. Подати звітність із ЄСВ можна до 150 днів після демобілізації – теж без штрафів та пені. За порушення, які сталися до служби або під час неї (наприклад, прострочена сплата), штрафи не застосовуватимуться, якщо ФОП закриє обов'язки у ці ж терміни після повернення.