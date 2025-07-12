Грант на відновлення

Програма орієнтована на мікро-, малі та середні підприємства та ФОПів, які працюють у сфері переробної промисловості. Держава готова співфінансувати відновлення обладнання, знищеного чи пошкодженого під час обстрілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

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Компенсація до 80% витрат

Максимальна сума гранту – до 16 мільйонів гривень, але вона не може перевищувати фактично підтверджені збитки. При цьому бізнес має забезпечити власний внесок у розмірі 20% – тобто для отримання максимальної допомоги потрібно вкласти щонайменше 4 мільйони гривень.

Чому це важливо зараз

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, останнім часом інтенсивність атак на промислові об'єкти значно зросла, що спричинило втрати дорогого обладнання та перешкоджає безперервній роботі підприємств.

Зауважте. На грант можуть претендувати також ті компанії, які вже отримували фінансування на розвиток, однак загальна сума всіх грантів за цією програмою не повинна перевищувати 16 мільйонів гривень.

Умови фінансування

Як і в основному варіанті програми, одержувачі мають створити щонайменше 5 нових робочих місць та повернути суму гранту у вигляді сплачених податків та ЄСВ упродовж 3 років (із них щонайменше 20% – ЄСВ із нових працівників).