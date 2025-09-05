Хто та чому може втратити відстрочку від мобілізації у вересні – читайте в матеріалі 24 Каналу.
У яких випадках громадяни втрачають відстрочку?
Відстрочка від мобілізації, надана військовозобов'язаному, може бути анульована у таких випадках:
після завершення строку її дії – тоді вона автоматично припиняється;
у разі припинення діяльності критично важливого підприємства, яке виконувало завдання для ЗСУ чи інших військових формувань;
якщо підприємство втрачає статус критично важливого за рішенням уповноваженого державного органу;
у випадку ліквідації органу державної влади, місцевого самоврядування або критично важливого підприємства чи установи;
якщо військовозобов'язаний звільняється з такої установи (крім переведення на іншу посаду в межах того ж органу чи підприємства);
у разі тимчасового призупинення дії трудового договору між працівником і підприємством;
за поданням керівника державного органу або підприємства через застосунок Дія (але не частіше, ніж раз на п'ять днів);
якщо відстрочку надано на інших підставах, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
після завершення строку призначення чи дії контракту, якщо йдеться про працівників міжнародних організацій, у тому числі структур ООН;
якщо оператор протимінної діяльності не проводить розмінування протягом шести місяців відповідно до сертифікованого процесу;
у разі невідповідності вимогам, передбаченим Порядком надання відстрочки (зокрема, абзацом третім пункту 8);
після звільнення священнослужителя з посади – за поданням Держслужби з етнополітики;
у випадку виключення підприємства або працівника зі складу бригади постачальників телекомунікаційних послуг (xPON).
Важливо! Усі відстрочки, надані за певних умов, можуть бути скасовані у разі зміни або втрати підстав, на яких вони були видані.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує скасувати право на відстрочку від мобілізації деяким студентам, яким виповнилося 25 років. Документ №13634-1 подав народний депутат від "Слуги народу", член профільного комітету з питань освіти Роман Грищук.
- 3 вересня Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт №13335. Він передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.
- Для критично важливих підприємств у прифронтових регіонах України нещодавно збільшили обсяг бронювання персоналу до 100%. Нововведення має зберегти кадровий потенціал підприємств, які працюють у зонах бойових дій, і водночас забезпечити потреби оборони.