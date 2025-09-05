Хто та чому може втратити відстрочку від мобілізації у вересні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Мобілізація у вересні 2025: кого можуть призвати до лав ЗСУ першочергово

У яких випадках громадяни втрачають відстрочку?

Відстрочка від мобілізації, надана військовозобов'язаному, може бути анульована у таких випадках:

після завершення строку її дії – тоді вона автоматично припиняється;

у разі припинення діяльності критично важливого підприємства, яке виконувало завдання для ЗСУ чи інших військових формувань;

якщо підприємство втрачає статус критично важливого за рішенням уповноваженого державного органу;

у випадку ліквідації органу державної влади, місцевого самоврядування або критично важливого підприємства чи установи;

якщо військовозобов'язаний звільняється з такої установи (крім переведення на іншу посаду в межах того ж органу чи підприємства);

у разі тимчасового призупинення дії трудового договору між працівником і підприємством;

за поданням керівника державного органу або підприємства через застосунок Дія (але не частіше, ніж раз на п'ять днів);

якщо відстрочку надано на інших підставах, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

після завершення строку призначення чи дії контракту, якщо йдеться про працівників міжнародних організацій, у тому числі структур ООН;

якщо оператор протимінної діяльності не проводить розмінування протягом шести місяців відповідно до сертифікованого процесу;

у разі невідповідності вимогам, передбаченим Порядком надання відстрочки (зокрема, абзацом третім пункту 8);

після звільнення священнослужителя з посади – за поданням Держслужби з етнополітики;

у випадку виключення підприємства або працівника зі складу бригади постачальників телекомунікаційних послуг (xPON).

Важливо! Усі відстрочки, надані за певних умов, можуть бути скасовані у разі зміни або втрати підстав, на яких вони були видані.

Мобілізація в Україні: останні новини