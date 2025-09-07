Про те, хто може отримати бронювання від служби в армії, розповідає 24 Канал.

Кому з військовозобов'язаних можуть надати бронювання чи відстрочку?

Тимчасове чи постійне звільнення від служби можуть отримати чоловіки 25 – 60 років, які не можуть служити через сімейні обставини або стан здоров’я. Бронювання надається військовозобов'язаним працівникам стратегічно важливих підприємств.

Варто зазначити! Роботодавці мають право забронювати не більше, ніж 50% працівників. Керівництво самостійно обирає, хто отримає бронь.

Основними причинами для звільнення від мобілізації у вересні залишаються:

інвалідність;

виховання трьох і більше дітей або однієї дитини з інвалідністю;

догляд за недієздатним членом сім’ї;

батьки, які самостійно виховують дитину:

громадяни, які повернулися з російського полону.

Право на відстрочку потрібно офіційно оформити у ТЦК і СП. Після рішення людина отримує звільнення від служби, яке відображається в застосунку Резерв+.

Коли можуть анулювати отриману відстрочку?