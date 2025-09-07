О том, кто может получить бронирование от службы в армии, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также У Шмыгаля и в Раде решили не ужесточать наказание для военных
Кому из военнообязанных могут предоставить бронирование или отсрочку?
Временное или постоянное освобождение от службы могут получить мужчины 25 – 60 лет, которые не могут служить по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Бронирование предоставляется военнообязанным работникам стратегически важных предприятий.
Стоит отметить! Работодатели имеют право забронировать не более, чем 50% работников. Руководство самостоятельно выбирает, кто получит бронь.
Основными причинами для освобождения от мобилизации в сентябре остаются:
- инвалидность;
- воспитание трех и более детей или одного ребенка с инвалидностью;
- уход за недееспособным членом семьи;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка:
- граждане, которые вернулись из российского плена.
Право на отсрочку нужно официально оформить в ТЦК и СП. После решения человек получает освобождение от службы, которое отображается в приложении Резерв+.
Когда могут аннулировать полученную отсрочку?
- В некоторых случаях бронь и отсрочку могут аннулировать могут аннулировать. Причиной этого обычно становится несоблюдение требований. Например, право на освобождение от службы могут потерять студенты заочной формы обучения, или те, кто получает второе образование.
- Также такого права лишают многодетных родителей, которые не платят алименты.
- В общем все предоставленные отсрочки могут быть отменены в случае изменения или потери оснований, на которых они были выданы.