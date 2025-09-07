О том, кто может получить бронирование от службы в армии, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также У Шмыгаля и в Раде решили не ужесточать наказание для военных

Кому из военнообязанных могут предоставить бронирование или отсрочку?

Временное или постоянное освобождение от службы могут получить мужчины 25 – 60 лет, которые не могут служить по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Бронирование предоставляется военнообязанным работникам стратегически важных предприятий.

Стоит отметить! Работодатели имеют право забронировать не более, чем 50% работников. Руководство самостоятельно выбирает, кто получит бронь.

Основными причинами для освобождения от мобилизации в сентябре остаются:

  • инвалидность;
  • воспитание трех и более детей или одного ребенка с инвалидностью;
  • уход за недееспособным членом семьи;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка:
  • граждане, которые вернулись из российского плена.

Право на отсрочку нужно официально оформить в ТЦК и СП. После решения человек получает освобождение от службы, которое отображается в приложении Резерв+.

Когда могут аннулировать полученную отсрочку?

  • В некоторых случаях бронь и отсрочку могут аннулировать могут аннулировать. Причиной этого обычно становится несоблюдение требований. Например, право на освобождение от службы могут потерять студенты заочной формы обучения, или те, кто получает второе образование.
  • Также такого права лишают многодетных родителей, которые не платят алименты.
  • В общем все предоставленные отсрочки могут быть отменены в случае изменения или потери оснований, на которых они были выданы.