Часто зустрічаються процесуальні порушення, які слугують підставою для зняття з розшуку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марії Ганіною для "РБК-Україна".

Як можна скасувати статус "у розшуку" без штрафу?

Ганіна пояснила, що не завжди є підстави для зняття з розшуку, в тому числі в позасудовому порядку.

За її словами, іноді підставою для скасування розшуку можуть стати процесуальні порушення.

"Наприклад, повістка була направлена не на вказану в "Резерв+" адресу, повістка прибула на відділення пізніше, ніж особа мала з’явитися в ТЦК, лист з "Укрпошти" не повернувся в ТЦК та СП (відповідно відсутні відомості про повідомлення особи), закінчилися строки притягнення до адміністративної відповідальності або ТЦК та СП не відмітили, що особа вже приходила по вказаній повістці тощо. Кожен випадок унікальний, тому потрібно аналізувати конкретну ситуацію", – підсумувала Ганіна.

Чому статус "у розшуку" не зникає навіть після оплати штрафу?