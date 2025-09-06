Адвокат Ольга Брус рассказала, как часто нужно подтверждать инвалидность, и кому стоит это сделать в ближайшее время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "УНИАН".

Новости к теме Подлежат ли мобилизации люди с инвалидностью 3 группы в Украине: адвокат дал ответ

Кто должен подтвердить инвалидность до 1 ноября?

Как сообщила адвокат, не всем мужчинам и не с любой группой инвалидности нужно до 1 ноября 2025 года посетить ОПФЛ и подтвердить группу.

Прийти на переосвидетельствование обязаны в основном только мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группой инвалидности, назначенной после 24 февраля 2022 года, которые должны были пройти повторный осмотр в период с 2022 года до конца 2024 и не прошли.

Что такое ОПФЛ? С 1 января 2025 года в Украине введена новая система оценки повседневного функционирования лица, которая заменяет предыдущую процедуру медико-социальной экспертизы (МСЭК).



Оценка повседневного функционирования – это комплексный процесс, во время которого определяется степень ограничений человека в выполнении основных жизненных функций. Основная цель оценки – не только установление группы инвалидности, но и формирование индивидуального плана реабилитации и социальной поддержки.

Брус отметила, что если лицо получило инвалидность до реформы МСЭК, но не проходило переосвидетельствование, ему придется пройти повторный осмотр по новым правилам.

Она добавила, что если лицо получило инвалидность после реформы МСЭК, то есть после 1 января, то ему должны были назначить дату осмотра в 2025 году. Именно в эту дату ему нужно пойти на переосвидетельствование. То есть, если лицу назначили инвалидность в текущем году по новым правилам, то до ноября переосвидетельствование ему проходить не нужно.

Если лицо не может само приехать на ОПФЛ, то для продления статуса лица с инвалидностью оценку функционирования его организма могут провести заочно. Для этого нужно обратиться к семейному врачу, и он предоставит документы о состоянии лица на ОПФЛ в электронном виде,

– объяснила адвокат.

А также отметила, что не проходить перекомиссию могут:

лица с тяжелыми нарушениями функций организма;

те, у кого нет конечностей или отсутствуют парные органы;

люди, которые не слышат или не видят;

лица с онкологией или психическими заболеваниями.

лица, которые находятся в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях, а также военнослужащие, сотрудники полиции и СБУ.

Кроме этого, есть установленный порядок подтверждения инвалидности для тех, кто выехал за границу. По словам Ольги Брус, если человек хочет вернуться в Украину и потом снова выехать, получив отсрочку от мобилизации из-за инвалидности, тогда ему нужно вернуться в страну и пройти перекомиссию в установленный для него срок.

Зато лица, которые должны пройти переосвидетельствование, но не сделают этого, не смогут подтвердить свой статус лица с инвалидностью и потеряют его. Такие граждане после потери статуса лица с инвалидностью не смогут снова оформить отсрочку от мобилизации на основании инвалидности.

Адвокат отметила, если до 1 ноября некоторые лица не пройдут перекомиссию, не обновят данные, снова не оформят отсрочку, то их могут мобилизовать на общих основаниях.

Мобилизация лиц с инвалидностью: что стоит знать