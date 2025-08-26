Среди оснований для права на отсрочку или полного освобождения от службы – уход за близкими родственниками с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Смотрите также Мобилизация в Украине в 2025 году: при каких условиях можно не идти в ТЦК после вручения повестки
Мобилизуют ли человека, который имеет близкого родственника с III группой инвалидности?
В оборонном ведомстве уточнили, что не подлежат мобилизации те военнообязанные, чей близкий родственник или родственница (жена, муж, отец, мать) имеют инвалидность III группы по следующим причинам:
- онкологические заболевания;
- ампутация конечности или удаление одного из парных органов;
- наличие у человека с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
Кто не подлежит мобилизации по семейным обстоятельствам?
По семейным обстоятельствам мобилизации могут избежать:
- мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III – IV степени выраженности);
- мужчины и женщины, которые содержат совершеннолетнего ребенка (18 – 23 лет) с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины – усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
- мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые нуждаются в постоянном уходе;
- мужчины и женщины, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен;
- те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое нуждается в постоянном уходе – если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход.
- один из супругов, женщина или мужчина, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей;
- беременные военнослужащие.