Серед підстав для права на відстрочку або повного звільнення від служби – догляд за близькими родичами з інвалідністю, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Дивіться також Мобілізація в Україні у 2025 році: за яких умов можна не йти до ТЦК після вручення повістки

Чи мобілізують людину, яка має близького родина з ІІІ групою інвалідності?

В оборонному відомстві уточнили, що не підлягають мобілізації ті військовозобов'язані, чий близький родич або родичка (дружина, чоловік, батько, матір) мають інвалідність ІІІ групи з таких причин:

онкологічні захворювання;

ампутація кінцівки чи видалення одного з парних органів;

наявність в людини з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Хто не підлягає мобілізації за сімейними обставинами?

За сімейними обставинами мобілізації можуть уникнути: