Серед підстав для права на відстрочку або повного звільнення від служби – догляд за близькими родичами з інвалідністю, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Чи мобілізують людину, яка має близького родина з ІІІ групою інвалідності?
В оборонному відомстві уточнили, що не підлягають мобілізації ті військовозобов'язані, чий близький родич або родичка (дружина, чоловік, батько, матір) мають інвалідність ІІІ групи з таких причин:
- онкологічні захворювання;
- ампутація кінцівки чи видалення одного з парних органів;
- наявність в людини з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.
Хто не підлягає мобілізації за сімейними обставинами?
За сімейними обставинами мобілізації можуть уникнути:
- чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- чоловіки та жінки – опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III – IV ступеня вираження);
- чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18 – 23 років) з інвалідністю I або II групи;
- чоловіки та жінки – усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);
- чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;
- чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;
- ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду – якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд.
- один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей;
- вагітні військовослужбовиці.