У випадку деяких непередбачуваних життєвих обставин за неявку до ТЦК покарання не буде. Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК.

Які причини є поважними для неявки в ТЦК і СП?

Усі військовозобов'язані віком від 25 до 60 років можуть отримати повістку від територіальних центрів комплектування. Частіше за все вона сповіщає про потребу оновити військово-облікові дані чи пройти військово-лікарську комісію. Людина, яка отримала правильно оформлену повістку та поставила свій підпис після оповіщення, має виконати вимоги, тобто з'явитися до ТЦК і СП.

Не прийти в призначений час можна у випадку:

документально підтвердженої хвороби;

стихійного лиха або інших непередбачуваних обставин;

воєнних дій та їхніх наслідків;

смерті близького родича (батьків, дружини/чоловіка, дітей, рідних братів і сестер, дідуся чи бабусі);

інших поважних обставини, які документально підтверджують неможливість явки.

ТЦК не буде штрафувати за ігнорування повістки, якщо людина надасть документи, що підтверджують причину неявки. Також, якщо людина з'явилася за повісткою на кілька днів пізніше, то покарання не передбачене. Відповідальність настає лише за ухилення від візиту до ТЦК.

Нагадаємо, що повістки військовозобов'язаним можуть видати на роботі, на вулиці чи принести додому. Якщо військовозобов'язаний проігнорував виклик на оновлення даних чи ВЛК, то йому загрожує штраф у розмірі до 25,5 тисяч гривень. За ігнорування бойової повістки (мобілізаційної, що викликає в частину) настає кримінальна відповідальність.

Хто може не з'являтися в ТЦК за повісткою?

Адвокати пояснюють, що не йти до ТЦК можуть чоловіки 25-60 років, яких було виключено з військового обліку за станом здоров'я або віком. У військкоматі таким громадянам мають видати документ про виключення.

Також ТЦК не штрафуватиме громадян, які мають право на відстрочку. У такому випадку людині необхідно підтвердити свій статус або коли групи оповіщення вручили повістку, або під час особистого візиту до ТЦК.