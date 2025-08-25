Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua, передає 24 Канал. В Україні військовозобов’язаних, які не виконують вимоги законодавства про мобілізацію, можуть оголосити у розшук за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Це звернення є обов’язковим до виконання для поліції, яка повинна затримати правопорушника та доставити його до ТЦК.

Йдеться не про кримінальну, а про адміністративну відповідальність. Людину можуть примусово доставити у разі порушення правил військового обліку, неприбуття за повісткою або невиконання інших вимог законодавства про оборону та мобілізацію.

Метою такого затримання та доставлення до ТЦК та СП є виключно складання протоколу про адміністративне правопорушення,

– підкреслила юристка Марина Бекало.

Фактично, після того як особу доставлять до ТЦК та СП, звернення вважається виконаним, а отже статус "у розшуку" знімається. Відомості про порушника потрапляють до бази даних МВС, і поліція зобов’язана реагувати на них у максимально короткі строки.

Як перевірити, чому вас оголосили у розшук?

За словами Марини Бекало, у повідомленні ТЦК до поліції обов’язково зазначаються підстави для застосування примусових заходів. Найчастіше це:

порушення правил військового обліку;

неявка за повісткою;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії;

інші порушення мобілізаційного законодавства.

Втім, детальнішу інформацію щодо конкретного випадку може надати лише ТЦК та СП – за письмовим запитом або під час особистого звернення.

Таким чином, оголошення у розшук від ТЦК не означає кримінальної справи, але створює серйозні правові наслідки: затримання поліцією, примусове доставлення до центру комплектування та внесення до відповідних баз МВС.