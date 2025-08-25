Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Як перевірити, чому ви у розшуку ТЦК?

Причини оголошення в розшук зазначає сам територіальний центр комплектування.

ТЦК та СП має указати підстави, коли звертається до МВС з проханням доставити правопорушника. Це може бути порушення правил військового обліку або порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Адвокатка Марина Бекало пояснила: "Більш детально надати інформацію, в чому саме полягало правопорушення, може надати лише ТЦК та СП (неявка за повісткою, непроходження ВЛК тощо) за письмовим запитом або безпосередньо в ТЦК та СП".

Водночас статус "у розшуку" не стосується "класичного розшуку", тобто немає постанови органу досудового розслідування про слідчо-оперативні заходи щодо пошуку підозрюваного військовозобов'язаного, до Єдиного реєстру досудових розслідувань це не вносять.

Але поліція може і має привезти розшукуваного.

"Органи національної поліції за повідомленням ТЦК та СП мають реалізувати доставлення громадян, які вчинили адміністративні правопорушення за ст. 210, 210-1 КУпАП до ТЦК та СП для складення протоколів про адміністративні правопорушення", – сказала Марина Бекало.

Важливо, що повернутися із СЗЧ за спрощеним порядком можна до 30 серпня 2025 року. Тобто залишилося кілька днів.