Вони обов'язково повинні з'явитися в ТЦК у зазначений час, але є виключення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Кому з чоловіків можна не йти до ТЦК за повісткою?

У коментарі "РБК-Україна" адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла, що чоловіки, яких повністю виключили з військового обліку (наприклад, за станом здоров'я або по досягненню віку 60 років), теоретично можна не йти по повістці до ТЦК, адже подальше проходження ВЛК і мобілізація не є законним рішенням.

Виключеним з обліку теоретично також можуть вручати повістки. Але я вважаю, це не законно. Перегляд цього статусу (виключеного з обліку – 24 Канал) не передбачає жоден нормативно-правовий документ,

– каже Аніщенко.

Однак ті, кого виключили з військового обліку раніше, мають отримати документ, який підтверджує факт виключення з обліку. Адвокат зазначає, що за ним все одно потрібно особисто прийти до військкомату.

Зауважимо, що є різниця між виключенням та зняттям з обліку. Виключення з військового обліку повністю позбавляє людину статусу військовозобов’язаного. Така особа не підлягає мобілізації, не зобов’язана з’являтися до ТЦК та СП і звільнена від облікових обов’язків.

Натомість зняття з обліку є тимчасовим. Особу можуть виключити зі списків конкретного ТЦК, наприклад, через зміну місця реєстрації. Однак після усунення причин вона знову має стати на облік вже в іншому центрі комплектування.