Детальніше про зняття та виключення з військового обліку повідомляє 24 Канал із посиланням на практика військового права та юриста Зоряна Павліва на платформі Адвокатського об'єднання Бачинський та партнери.

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У чому різниця між знятим та виключеним з військового обліку

18 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, які деталізували процедури зняття та виключення з військового обліку. Крім того, 16 травня уряд затвердив постанову, що чітко регламентує ці процеси.

Знятий з військового обліку – це тимчасовий статус. Така особа зобов'язана стати на облік у новому ТЦК або консульстві, якщо, наприклад, змінила місце проживання або виїхала за кордон.

Виключений з військового обліку – це остаточне припинення статусу військовозобов'язаного. Після цього не проводиться ВЛК, не оновлюються облікові дані, а вручення повістки вважається незаконним.

Хто підлягає зняттю з військового обліку

Серед поширених причин зняття:

Зміна місця проживання з постановою на облік у новому ТЦ або консульстві.

Навчання у військовому виші — в такому випадку студенти перебувають на окремому типі обліку.

Позбавлення волі або перебування на примусові медичному лікуванні.

Прийняття на військову службу у ЗСУ.

Тривале перебування за кордон, за наявністю підтверджувального документа.

Інші випадки, передбачені Міноборони або СБУ.

Як знятися з військового обліку – покрокова інструкція

Щоб знятись з обліку військовозобов'язаний повинен:

Особисто з'явитись до ТЦК та СП. Подати заяву з поясненням причин. Надати необхідні документи: паспорта (копія та оригінал), військово-облікового документа, підтверджувальних документів (довідка ВПО, посвідчення студента, наказ про переїзд тощо). Після розгляду даних у документі роблять замітку "Знятий з військового обліку".

Протягом 7 днів після переїзду з місця проживання, особа обов'язково має стати на облік у новій консульській установі, або ТЦК.

Хто має право бути виключеним з військового обліку

Відповідно до законодавства "Про військовий обов'язок", виключення можливе у таких випадках:

Встановлення непридатність до служби за висновком ВЛК;

Досягнення віку 60 років (для чоловіків);

Офіційне припинення громадянства України;

Смерть або зникнення безвісти, або визнання померлим на підставі рішенням суду.

Як оформити виключення з обліку

Подання заяви до ТЦК або СП. Надання підтвердження документів (медичний висновок, довідка про припинення громадянства, свідоцтво про смерть). Після розгляду — в обліковому документі ставиться штамп Виключений з військового обліку, а інформація вноситься до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Додати підтверджувальні документи (медвисновок, рішення суду). Отримати штамп "Виключений з військового обліку" в документі та внесення в Єдиний реєстр.

Наслідки виключення з обліку

Особа, яка виключена з військового обліку

не вважається військовозобов'язаною;

не підлягає проходженню ВЛК;

має право на вільний виїзд за кордон, навіть під час воєнного стану;

зберігає військовий квиток або посвідчення, у якому є відповідна позначка.

Нагадаємо, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон, маючи певні документи, але ясності щодо виїзду у відпустку немає. Держслужбовці, включаючи членів Кабміну та депутатів місцевих рад, не можуть виїжджати у відпустку за кордон під час воєнного стану.