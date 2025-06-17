Детальніше про зняття та виключення з військового обліку повідомляє 24 Канал із посиланням на практика військового права та юриста Зоряна Павліва на платформі Адвокатського об'єднання Бачинський та партнери.
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У чому різниця між знятим та виключеним з військового обліку
18 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, які деталізували процедури зняття та виключення з військового обліку. Крім того, 16 травня уряд затвердив постанову, що чітко регламентує ці процеси.
Знятий з військового обліку – це тимчасовий статус. Така особа зобов'язана стати на облік у новому ТЦК або консульстві, якщо, наприклад, змінила місце проживання або виїхала за кордон.
Виключений з військового обліку – це остаточне припинення статусу військовозобов'язаного. Після цього не проводиться ВЛК, не оновлюються облікові дані, а вручення повістки вважається незаконним.
Хто підлягає зняттю з військового обліку
Серед поширених причин зняття:
- Зміна місця проживання з постановою на облік у новому ТЦ або консульстві.
- Навчання у військовому виші — в такому випадку студенти перебувають на окремому типі обліку.
- Позбавлення волі або перебування на примусові медичному лікуванні.
- Прийняття на військову службу у ЗСУ.
- Тривале перебування за кордон, за наявністю підтверджувального документа.
- Інші випадки, передбачені Міноборони або СБУ.
Як знятися з військового обліку – покрокова інструкція
Щоб знятись з обліку військовозобов'язаний повинен:
- Особисто з'явитись до ТЦК та СП.
- Подати заяву з поясненням причин.
- Надати необхідні документи: паспорта (копія та оригінал), військово-облікового документа, підтверджувальних документів (довідка ВПО, посвідчення студента, наказ про переїзд тощо).
- Після розгляду даних у документі роблять замітку "Знятий з військового обліку".
Протягом 7 днів після переїзду з місця проживання, особа обов'язково має стати на облік у новій консульській установі, або ТЦК.
Хто має право бути виключеним з військового обліку
Відповідно до законодавства "Про військовий обов'язок", виключення можливе у таких випадках:
- Встановлення непридатність до служби за висновком ВЛК;
- Досягнення віку 60 років (для чоловіків);
- Офіційне припинення громадянства України;
- Смерть або зникнення безвісти, або визнання померлим на підставі рішенням суду.
Як оформити виключення з обліку
- Подання заяви до ТЦК або СП.
- Надання підтвердження документів (медичний висновок, довідка про припинення громадянства, свідоцтво про смерть).
- Після розгляду — в обліковому документі ставиться штамп Виключений з військового обліку, а інформація вноситься до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
- Додати підтверджувальні документи (медвисновок, рішення суду).
- Отримати штамп "Виключений з військового обліку" в документі та внесення в Єдиний реєстр.
Наслідки виключення з обліку
Особа, яка виключена з військового обліку
- не вважається військовозобов'язаною;
- не підлягає проходженню ВЛК;
- має право на вільний виїзд за кордон, навіть під час воєнного стану;
- зберігає військовий квиток або посвідчення, у якому є відповідна позначка.
Нагадаємо, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон, маючи певні документи, але ясності щодо виїзду у відпустку немає. Держслужбовці, включаючи членів Кабміну та депутатів місцевих рад, не можуть виїжджати у відпустку за кордон під час воєнного стану.