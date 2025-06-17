Подробнее о снятии и исключении с воинского учета сообщает 24 Канал со ссылкой на практика военного права и юриста Зоряна Павлива на платформе Адвокатского объединения Бачинский и партнеры.

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В чем разница между снятым и исключенным с воинского учета

18 мая 2024 года Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые детализировали процедуры снятия и исключения с воинского учета. Кроме того, 16 мая правительство утвердило постановление, четко регламентирующее эти процессы.

Снят с воинского учета – это временный статус. Такое лицо обязано стать на учет в новом ТЦК или консульстве, если, например, сменила место жительства или выехала за границу.

Исключен с воинского учета – это окончательное прекращение статуса военнообязанного. После этого не проводится ВВК, не обновляются учетные данные, а вручение повестки считается незаконным.

Кто подлежит снятию с воинского учета

Среди распространенных причин снятия:

Смена места жительства с постановкой на учет в новом ТЦ или консульстве.

Обучение в военном вузе - в таком случае студенты находятся на отдельном типе учета.

Лишение свободы или пребывание на принудительном медицинском лечении.

Принятие на военную службу в ВСУ.

Длительное пребывание за границу, при наличии подтверждающего документа.

Другие случаи, предусмотренные Минобороны или СБУ.

Как сняться с воинского учета – пошаговая инструкция

Чтобы сняться с учета военнообязанный должен:

Лично явиться в ТЦК и СП. Подать заявление с объяснением причин. Предоставить необходимые документы: паспорта (копия и оригинал), военно-учетного документа, подтверждающих документов (справка ВПО, удостоверение студента, приказ о переезде и т.д.). После рассмотрения данных в документе делают пометку "Снят с воинского учета".

В течение 7 дней после переезда с места жительства, лицо обязательно должно стать на учет в новом консульском учреждении, или ТЦК.

Кто имеет право быть исключенным с воинского учета

В соответствии с законодательством "О воинской обязанности", исключение возможно в следующих случаях:

Установление непригодности к службе по заключению ВВК;

Достижение возраста 60 лет (для мужчин);

Официальное прекращение гражданства Украины;

Смерть или пропажа без вести, или признание умершим на основании решением суда.

Как оформить исключение с учета

Подача заявления в ТЦК или СП. Предоставление подтверждающих документов (медицинское заключение, справка о прекращении гражданства, свидетельство о смерти). После рассмотрения - в учетном документе ставится штамп Исключен с воинского учета, а информация вносится в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Добавить подтверждающие документы (медзаключение, решение суда). Получить штамп "Исключен с воинского учета" в документе и внесение в Единый реестр.

Последствия исключения с учета

Лицо, которое исключено с воинского учета

не считается военнообязанным;

не подлежит прохождению ВВК;

имеет право на свободный выезд за границу, даже во время военного положения;

сохраняет военный билет или удостоверение, в котором есть соответствующая отметка.

Напомним, забронированные работники могут выезжать за границу, имея определенные документы, но ясности относительно выезда в отпуск нет. Госслужащие, включая членов Кабмина и депутатов местных советов, не могут выезжать в отпуск за границу во время военного положения.