Они обязательно должны появиться в ТЦК в указанное время, но есть исключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Кому из мужчин можно не идти в ТЦК за повесткой?

В комментарии "РБК-Украина" адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала, что мужчины, которых полностью исключили с воинского учета (например, по состоянию здоровья или по достижению возраста 60 лет), теоретически можно не идти по повестке в ТЦК, ведь дальнейшее прохождение ВВК и мобилизация не является законным решением.

Исключенным с учета теоретически также могут вручать повестки. Но я считаю, это не законно. Пересмотр этого статуса (исключенного из учета – 24 Канал) не предусматривает ни один нормативно-правовой документ,

– говорит Анищенко.

Однако те, кого исключили с воинского учета ранее, должны получить документ, подтверждающий факт исключения с учета. Адвокат отмечает, что за ним все равно нужно лично прийти в военкомат.

Заметим, что есть разница между исключением и снятием с учета. Исключение с воинского учета полностью лишает человека статуса военнообязанного. Такое лицо не подлежит мобилизации, не обязано появляться в ТЦК и СП и освобождено от учетных обязанностей.

Зато снятие с учета является временным. Лицо могут исключить из списков конкретного ТЦК, например, из-за изменения места регистрации. Однако после устранения причин оно снова должно стать на учет уже в другом центре комплектования.