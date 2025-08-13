Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко для УНІАН, передає 24 Канал. Вона пояснила, як діяти у такій ситуації, щоб уникнути розшуку та коли можна оскаржити рішення ТЦК.

Читайте також Які повістки надсилатимуть поштою у вересні та чи є покарання за відмову від них: пояснення

Що робити, щоб не потрапити до розшуку?

В Україні триває призов військовозобов’язаних для захисту держави. Водночас деякі категорії громадян мають офіційне бронювання і не підлягають мобілізації. Проте навіть із бронню у "Дії" чи на папері повістка все ж може надійти.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що у такому разі не можна ігнорувати виклик. Потрібно з’явитися до територіального центру комплектування з документами, які підтверджують бронювання. Це дозволить погасити "повістку" та уникнути розшуку за неявку. Якщо ж військовозобов’язаний уже перебуває в розшуку, оформити бронь через "Дію" неможливо. Для зняття цього статусу слід особисто прийти до ТЦК, а у разі наявності підстав – сплатити штраф.

Після фізичної явки дані про військовозобов’язаного оновлюються впродовж 72 годин у системах "Резерв" та "Оберіг". Лише після цього в "Дії" можна оформити бронювання.

Щодо проходження військово-лікарської комісії, Аніщенко наголосила: закон не зобов’язує робити це до бронювання. Деякі держпідприємства все ж вимагають ВЛК від своїх працівників, а потім подають документи на бронь. Відомі випадки, коли заброньованих відпускали навіть із розподільників ТЦК після підтвердження наявності броні.

Водночас, якщо бронь з’явилася після видання мобілізаційного наказу, підстав для звільнення від служби немає. Якщо ж бронювання оформлене раніше, дії ТЦК можна оскаржити. У випадку, коли заброньовану людину вже відправили до навчального центру, єдиний вихід – звернення до суду. Судова практика свідчить: якщо бронювання було чинним, але ТЦК його проігнорував, такі дії визнають незаконними.