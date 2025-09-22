Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката объединения "Актум" Игоря Мунтяну. Юрист рассказал, что делать, если в мобильном приложении появилось сообщение "в розыске".
Что делать, если появилось сообщение "в розыске"?
По словам юриста, возникновения статуса "в розыске" в мобильном приложении, разработанном Министерством обороны Украины – достаточно распространенная ситуация.
Причины могут быть разные:
- обновление информации ТЦК и СП по конкретному лицу (новая информация и, возможно, направление повестки);
- технические сбои при синхронизации электронных и бумажных реестров;
- разные записи в разных ТЦК и СП (личное дело в одном месте, электронная запись – в другом).
Мунтяну подчеркнул, что Минобороны тоже имеет доступ к реестру и может осуществлять обновления. По его словам, все эти факторы иногда дают расхождения и сообщения о розыске, которые требуют проверки в ТЦК.
Он посоветовал быть внимательными к сообщениям от ТЦК и обращаться к своим работодателям, если возникают вопросы с документами.
Последние новости о Резерв+: что известно?
К слову, в мобильном приложении запускают бета-тест отсрочек от мобилизации для родителей детей с инвалидностью любого возраста. Для участия в бета-тесте нужно заполнить форму, а процесс получения отсрочки занимает несколько часов.
Кроме этого, в Резерв+ появилась новая отметка о прохождении базовой общевойсковой подготовки" для некоторых военнообязанных.
Отметка показывает, что человек еще не проходил военную службу или учебные сборы. Однако те граждане, в документах которых есть такая надпись, не должны делать никаких дополнительных действий. ТЦК и СП не будут за это штрафовать мужчин.