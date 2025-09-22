Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката объединения "Актум" Игоря Мунтяну. Юрист рассказал, что делать, если в мобильном приложении появилось сообщение "в розыске".

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Что делать, если появилось сообщение "в розыске"?

По словам юриста, возникновения статуса "в розыске" в мобильном приложении, разработанном Министерством обороны Украины – достаточно распространенная ситуация.

Причины могут быть разные:

обновление информации ТЦК и СП по конкретному лицу (новая информация и, возможно, направление повестки);

технические сбои при синхронизации электронных и бумажных реестров;

разные записи в разных ТЦК и СП (личное дело в одном месте, электронная запись – в другом).

Мунтяну подчеркнул, что Минобороны тоже имеет доступ к реестру и может осуществлять обновления. По его словам, все эти факторы иногда дают расхождения и сообщения о розыске, которые требуют проверки в ТЦК.

Он посоветовал быть внимательными к сообщениям от ТЦК и обращаться к своим работодателям, если возникают вопросы с документами.

Последние новости о Резерв+: что известно?