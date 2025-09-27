Позже стало известно, что 44-летнего Владимира Малицкого временно отпустили с учебного полигона домой. Он рассказал hromadske, что имеет до 10 дней, чтобы собрать и подать все документы для увольнения из армии, передает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация мужчин в возрасте 50 – 60 лет: кого отныне не могут забрать в армию

Как Малицкому удалось вернуться домой?

Малицкий объяснил, что повестка ему пришла 17 сентября, когда он еще ждал справку из Пенсионного фонда для продления отсрочки. Предыдущая действовала до 6 августа.

По словам мужчины, в Пенсионном фонде ему сказали, что сейчас большой наплыв документов и попросили прийти за справкой ориентировочно 15 сентября, но и тогда она не была готова.

Поэтому перед тем, как пойти в ТЦК, мужчина взял от старосты села альтернативную справку о том, что он ухаживает за больным отцом.

В военкомате его заставили пройти психологический тест и впоследствии фактически без объяснений отправили на учебный полигон. Телефон и паспорт у него забрали еще на входе.

Вечером ему еще позволили позвонить, чтобы сообщить старосте, где ключи от дома, ведь его парализованный отец остался один и закрыт. Староста приезжал в ТЦК объяснить ситуацию, но его не слушали. На следующий день Малицкого отправили на полигон.

В воинской части были удивлены, почему мужчину мобилизовали, и отнеслись к нему с пониманием.

Что говорят об этом случае в ТЦК?

Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили, что неприятный инцидент с мобилизацией мужчины, который ухаживал за тяжелобольным отцом, возник из-за реорганизации органов социальной защиты.

Справка: С 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд.

Владимир Малицкий не успел вовремя подать документы в ТЦК, чтобы подтвердить свое право на отсрочку, потому что ему не выдали соответствующую справку в Пенсионном фонде.

В ТЦК отметили, что действовали в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку.

Призываем граждан заблаговременно заботиться об оформлении документов и информировать об особых обстоятельствах. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем,

– заявили в военкомате.

Что известно о мобилизации сына тяжелобольного мужчины?