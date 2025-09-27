О таком рассказывает 24 Канал, ссылаясь на действующее законодательство.

Кто подлежит призыву в армию после 50 лет?

Согласно закону № 3543, регулирующему воинский учет в Украине, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет происходила на тех же условиях, что и для младших военнообязанных.

Однако отныне граждане 50-60 лет, теперь могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

К тому же в соответствии с действующими правилами, мужчин не могут призвать в армию, если они относятся к определенным категориям граждан, а именно:

имеют отсрочку от мобилизации;

признаны непригодными к службе;

имеют инвалидность;

содержат трех или более несовершеннолетних детей;

ухаживают за родственниками с инвалидностью.

Кроме того, выезд за границу для мужчин 50 – 60 лет ограничен, за исключением наличия специальных оснований.

Обратите внимание! Средний возраст украинских военных составляет 40 – 45 лет. По данным командира 72-й бригады, половина пехотинцев его подразделения старше 45 лет, только 5 из 30 – моложе 30 лет. В СМИ также сообщалось, что физическая форма военнослужащих часто становится проблемой.

В то же время граждане в возрасте от 60 лет могут заключить годовой контракт на военную службу, если они прошли военно-врачебную комиссию, соответствуют установленным критериям и предоставили все необходимые документы.

