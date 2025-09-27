Про таке розповідає 24 Канал, посилаючись на чинне законодавство.
Хто підлягає призову до війська після 50 років?
Згідно із законом № 3543, що регулює військовий облік в Україні, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувалася на тих самих умовах, що й для молодших військовозобов'язаних.
Однак відтепер громадяни 50-60 років, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України.
До того ж відповідно до чинних правил, чоловіків не можуть призвати до війська, якщо вони належать до певних категорій громадян, а саме:
- мають відстрочку від мобілізації;
- визнані непридатними до служби;
- мають інвалідність;
- утримують трьох або більше неповнолітніх дітей;
- доглядають за родичами з інвалідністю.
Крім того, виїзд за кордон для чоловіків 50 – 60 років обмежено, за винятком наявності спеціальних підстав.
Зверніть увагу! Середній вік українських військових становить 40 – 45 років. За даними командира 72-ї бригади, половина піхотинців його підрозділу старші 45 років, лише 5 із 30 – молодші за 30 років. У ЗМІ також повідомлялося, що фізична форма військовослужбовців часто стає проблемою.
Водночас громадяни віком від 60 років можуть укласти річний контракт на військову службу, якщо вони пройшли військово-лікарську комісію, відповідають встановленим критеріям й надали всі необхідні документи.
Мобілізація восени 2025 року: останні новини
- Згідно з рішенням Кабміну, чоловіки віком 25 – 60 років, які не перебувають на військовому обліку, автоматично будуть поставлені на такий облік.
- За порушення норм і правил військового обліку чоловіки ризикують отримати штрафи від 17 000 до 25 500 гривень. Автоматичний облік зменшує потребу відвідувати ТЦК.
- При звільненні військовослужбовці можуть отримати компенсацію за невикористані дні відпустки та одноразову виплату, розмір якої визначається залежно від вислуги та військового звання.