Про таке розповідає 24 Канал, посилаючись на чинне законодавство.

Хто підлягає призову до війська після 50 років?

Згідно із законом № 3543, що регулює військовий облік в Україні, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувалася на тих самих умовах, що й для молодших військовозобов'язаних.

Однак відтепер громадяни 50-60 років, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України.

До того ж відповідно до чинних правил, чоловіків не можуть призвати до війська, якщо вони належать до певних категорій громадян, а саме:

мають відстрочку від мобілізації;

визнані непридатними до служби;

мають інвалідність;

утримують трьох або більше неповнолітніх дітей;

доглядають за родичами з інвалідністю.

Крім того, виїзд за кордон для чоловіків 50 – 60 років обмежено, за винятком наявності спеціальних підстав.

Зверніть увагу! Середній вік українських військових становить 40 – 45 років. За даними командира 72-ї бригади, половина піхотинців його підрозділу старші 45 років, лише 5 із 30 – молодші за 30 років. У ЗМІ також повідомлялося, що фізична форма військовослужбовців часто стає проблемою.

Водночас громадяни віком від 60 років можуть укласти річний контракт на військову службу, якщо вони пройшли військово-лікарську комісію, відповідають встановленим критеріям й надали всі необхідні документи.

Мобілізація восени 2025 року: останні новини