Нововведення покликані зменшити бюрократію та зробити процес зручнішим. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Міністерства оборони.

Як військовозобов'язаних автоматично ставитимуть на облік?

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть автоматично поставлені на такий облік.

Це зменшить потребу відвідувати ТЦК і спростить процедуру. Процедуру здійснюватимуть на основі таких даних:

єдиного державного демографічного реєстру відомчої інформаційної системи ДМС;

інших інформаційних систем, реєстрів та баз (банків);

інформації Єдиного державного реєстру "Оберіг".

Оновилися також правила зняття з обліку, яке нині теж відбуватиметься автоматично. Громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично зніматимуть з обліку.

Керівники державних установ, місцевих органів влади та підприємств повинні вносити відповідні позначки до списків протягом 7 днів після досягнення працівником цього віку.

Зверніть увагу! За словами керівника Директорату цифрової трансформації Міноборони Артема Романюкова, автоматизація робить військовий облік зручнішим і прозорішим.

Це зменшує навантаження на ТЦК, усуває зайву бюрократію та економить час громадян, що є частиною створення сучасного "електронного ТЦК".

Також згідно з оновленими правилами, юнаки, яким виповнюється 17 років, можуть стати на військовий облік призовників дистанційно через додаток "Резерв+".

Водночас залишається можливість виконати процедуру особисто, подавши документи до районного чи міського ТЦК.

Зауважте! Постановка на облік відбувається щороку з 1 січня по 31 липня й не передбачає проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як відбувається процес мобілізації?