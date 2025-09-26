Нововведения призваны уменьшить бюрократию и сделать процесс более удобным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Министерства обороны.

К теме Контракты для граждан 60+ лет: какие документы нужны для службы в армии

Как военнообязанных автоматически будут ставить на учет?

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, будут автоматически поставлены на такой учет.

Это уменьшит потребность посещать ТЦК и упростит процедуру. Процедуру будут осуществлять на основе таких данных:

единого государственного демографического реестра ведомственной информационной системы ГМС;

других информационных систем, реестров и баз (банков);

информации Единого государственного реестра "Оберіг".

Обновились также правила снятия с учета, которое сейчас тоже будет происходить автоматически. Граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, автоматически снимать с учета.

Руководители государственных учреждений, местных органов власти и предприятий должны вносить соответствующие отметки в списки в течение 7 дней после достижения работником этого возраста.

Обратите внимание! По словам руководителя Директората цифровой трансформации Минобороны Артема Романюкова, автоматизация делает военный учет более удобным и прозрачным.

Это уменьшает нагрузку на ТЦК, устраняет лишнюю бюрократию и экономит время граждан, что является частью создания современного "электронного ТЦК".

Также согласно обновленным правилам, юноши, которым исполняется 17 лет, могут стать на воинский учет призывников дистанционно через приложение "Резерв +".

В то же время остается возможность выполнить процедуру лично, подав документы в районный или городской ТЦК.

Обратите внимание! Постановка на учет происходит ежегодно с 1 января по 31 июля и не предусматривает прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Как происходит процесс мобилизации?