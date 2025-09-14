Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Устав внутренней службы ВСУ.

Смотрите также Компенсации для военных: юристы объяснили, может ли мобилизованный сохранить за собой зарплату

Кого не могут отправлять на фронт?

Согласно статье 58, командир несет личную ответственность перед государством за мобилизационную готовность и подготовку военных. Он также несет ответственность за:

За боевую и мобилизационную готовность вверенной ему воинской части, корабля (подразделения);

за обеспечение охраны государственной тайны;

за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние,

сохранение жизни и укрепление здоровья личного состава;

за внутренний порядок, состояние и сохранность вооружения, боеприпасов, боевой и другой техники, горючего и материальных средств;

за всестороннее обеспечение воинской части, корабля (подразделения);

за соблюдение принципов социальной справедливости.

Отдельная норма закреплена в статье 59. Там говорится, что отправлять мобилизованных без надлежащей подготовки или боевого опыта в бой запрещено.

Все мобилизованные должны пройти курс БЗВП в учебных центрах перед выполнением боевых задач.

Что известно о БОВП?