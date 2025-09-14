Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Устав внутренней службы ВСУ.
Смотрите также Компенсации для военных: юристы объяснили, может ли мобилизованный сохранить за собой зарплату
Кого не могут отправлять на фронт?
Согласно статье 58, командир несет личную ответственность перед государством за мобилизационную готовность и подготовку военных. Он также несет ответственность за:
- За боевую и мобилизационную готовность вверенной ему воинской части, корабля (подразделения);
- за обеспечение охраны государственной тайны;
- за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние,
- сохранение жизни и укрепление здоровья личного состава;
- за внутренний порядок, состояние и сохранность вооружения, боеприпасов, боевой и другой техники, горючего и материальных средств;
- за всестороннее обеспечение воинской части, корабля (подразделения);
- за соблюдение принципов социальной справедливости.
Отдельная норма закреплена в статье 59. Там говорится, что отправлять мобилизованных без надлежащей подготовки или боевого опыта в бой запрещено.
Все мобилизованные должны пройти курс БЗВП в учебных центрах перед выполнением боевых задач.
Что известно о БОВП?
- БОВП (базовая общевойсковая подготовка) – обязательный начальный этап для всех, кто становится военнослужащим в Украине.
- С 1 сентября 2025 года второкурсники украинских университетов обязательно будут проходить базовую общевойсковую подготовку.
- Продолжительность подготовки увеличена с 49 до 51 суток. Добавлено обучением противодействию ударным дронам.