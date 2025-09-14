Специалисты из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, при каких условиях мобилизованный работник может сохранить за собой заработную плату, передает 24 Канал.
Могут ли мобилизованные рассчитывать на сохранение зарплаты?
Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины, за мобилизованными гражданами сохраняется их рабочее место.
Однако, по заработной плате, работодатель не обязан ее выплачивать, как это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений" от 1 июля 2022 года № 2352.
В то же время юристы отмечают, что определенные категории военнослужащих имеют право на компенсационные выплаты в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".
К этим категориям относятся:
- лица, призванные по мобилизации;
- контрактники;
- срочники;
- резервисты;
- офицеры, которые проходят службу.
По словам адвокатов, такая компенсация охватывает все неиспользованные отпуска, а также учитывает выплаты, связанные с детьми.
Обратите внимание! Эта компенсация не начисляется автоматически – военнослужащий должен подать соответствующее заявление на имя руководителя не позднее последнего дня месяца, в котором он приобщается в ряды ВСУ.
Мобилизация осенью 2025 года: последние нововведения
- В Украине действуют обновленные правила выезда за границу и отсрочки от мобилизации. Выехать из страны могут лица с инвалидностью, родители трех и более детей, одинокие родители, а также те, чьи близкие родственники погибли на войне.
- Военнослужащие имеют право на выезд для обучения, лечения, реабилитации или отпуска при условии получения разрешения от ТЦК или воинской части.
- Физические лица-предприниматели не получают отсрочку от мобилизации только по факту ведения бизнеса, но могут претендовать на нее, если их деятельность критически важна для экономики или обеспечения населения.
- Правительство также ужесточило правила отсрочки для студентов и преподавателей, чтобы предотвратить злоупотребления, предоставляя ее только при определенных условиях, в частности с учетом возраста, формы обучения и наличия ученой степени.