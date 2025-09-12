Если раньше для получения отсрочки достаточно было просто иметь соответствующий статус студента или преподавателя, то теперь вводятся дополнительные ограничения. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал Судебно-юридической газеты.

Актуально Военные, которые лечатся за границей, смогут пройти ВВК дистанционно

Кто может потерять право на отсрочку?

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности поддержал законопроект правительства №13634, который меняет правила отсрочки от мобилизации для соискателей образования и работников учебных заведений.

Целью таких изменений ставят урегулировать процесс мобилизации для студентов и преподавателей, а также минимизировать использование обучения как способа уклонения от военной службы.

Для учащихся профтехов и колледжей отсрочка сохранится только тогда, если обучение началось до достижения 25 лет, происходит по дневной или дуальной форме и образование приобретается впервые на новом уровне.

То есть поступать после 25 лет в техникум или колледж просто ради отсрочки больше не будет основанием для освобождения от мобилизации.

Для студентов университетов требования подобные, но есть еще одна важная деталь: отсрочка будет действовать только в течение официально определенного срока обучения.

Например, бакалавриат длится четыре года, и именно этот срок является предельным. Если студент берет академотпуск, повторно сдает курсы или затягивает обучение, он теряет право на отсрочку, даже если формально остается студентом.

Поэтому больше нельзя будет искусственно продлевать статус студента, чтобы избегать мобилизации.

Докторанты, а также медики, которые проходят интернатуру или резидентуру, сохраняют отсрочку, но только при условии их очного обучения.

Относительно преподавателей и ученых, то отсрочку планируют оставить только тем, кто имеет научную степень и работает не менее чем на три четверти ставки в учебном заведении или научном учреждении.

Это означает, что большое количество преподавателей без степеней, которые также обеспечивают учебный процесс, не будут иметь права на отсрочку, как и работники детсадов или внешкольных учреждений.

Как комментируют новые правила в Министерстве образования?

Министр образования Оксен Лисовой объясняет эти изменения тем, что с началом полномасштабной войны многие мужчины начали повторно поступать в учебные заведения, в том числе на уже полученный или даже более низкий уровень, чтобы воспользоваться отсрочкой.

Обратите внимание! За последний год резко возросло количество студентов старше 25 лет в колледжах и профтехах. Кроме того, суды все чаще принимают иски от тех, кто получает образование в непоследовательном порядке и требует отсрочку.

Фактически новые правила означают, что отсрочка будет действовать только для тех, кто реально получает новый уровень образования, делает это вовремя и учится очно.

Повторные поступления, затягивание обучения или академические отпуска больше не смогут быть способом оставаться в статусе студента, а преподаватели без ученой степени также потеряют эту гарантию.

Последние нововведения в правила мобилизации