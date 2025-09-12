Якщо раніше для отримання відстрочки достатньо було просто мати відповідний статус студента або викладача, то тепер вводяться додаткові обмеження. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал Судово-юридичної газети.

Хто може втратити право на відстрочку?

Комітет Ради з питань нацбезпеки підтримав законопроєкт уряду №13634, який змінює правила відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти та працівників навчальних закладів.

За мету таких змін ставлять врегулювати процес мобілізації для студентів та викладачів, а також мінімізувати використання навчання як способу ухилення від військової служби.

Для учнів профтехів і коледжів відстрочка збережеться тільки тоді, якщо навчання розпочалося до досягнення 25 років, відбувається за денною або дуальною формою й освіта здобувається вперше на новому рівні.

Тобто вступати після 25 років у технікум чи коледж просто заради відстрочки більше не буде підставою для звільнення від мобілізації.

Для студентів університетів вимоги подібні, але є ще одна важлива деталь: відстрочка діятиме лише протягом офіційно визначеного терміну навчання.

Наприклад, бакалаврат триває чотири роки, і саме цей строк є граничним. Якщо студент бере академвідпустку, повторно складає курси або затягує навчання, він втрачає право на відстрочку, навіть якщо формально залишається студентом.

Тому більше не можна буде штучно продовжувати статус студента, щоб уникати мобілізації.

Докторанти, а також медики, які проходять інтернатуру чи резидентуру, зберігають відстрочку, але лише за умови їхнього очного навчання.

Щодо викладачів і науковців, то відстрочку планують залишити лише тим, хто має науковий ступінь і працює не менш як на три чверті ставки у закладі освіти чи науковій установі.

Це означає, що велика кількість викладачів без ступенів, які також забезпечують навчальний процес, не матимуть права на відстрочку, як і працівники дитсадків чи позашкільних установ.

Як коментують нові правила в Міністерстві освіти?

Міністр освіти Оксен Лісовий пояснює ці зміни тим, що з початком повномасштабної війни багато чоловіків почали повторно вступати до закладів освіти, у тому числі на вже здобутий або навіть нижчий рівень, аби скористатися відстрочкою.

Зверніть увагу! За останній рік різко зросла кількість студентів старше 25 років у коледжах і профтехах. Крім того, суди все частіше приймають позови від тих, хто здобуває освіту у непослідовному порядку і вимагає відстрочку.

Фактично нові правила означають, що відстрочка діятиме лише для тих, хто реально отримує новий рівень освіти, робить це вчасно і навчається очно.

Повторні вступи, затягування навчання чи академічні відпустки більше не зможуть бути способом залишатися у статусі студента, а викладачі без наукового ступеня також втратять цю гарантію.

